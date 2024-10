E si dialoga in italiano, perché sia Alejandro Cano, spagnolo, che Katherine Ralph, britannica (sposata con un italiano), sfoggiano una padronanza pressoché perfetta della nostra lingua. I due managing director di Oaktree sono i “frontman” del team che si occupa dell’Inter: entrambi seguono in prima fila la questione stadio, terreno sul quale la nuova proprietà ha impresso una spinta decisa (altro stacco con il passato) come ha ricordato in più di un’occasione il presidente Beppe Marotta. Cano e Ralph, non a caso, erano presenti all’incontro di mercoledì scorso con il ministro della Cultura Alessandro Giuli, alla presenza del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, insieme all’ad Corporate nerazzurro Alessandro Antonello, ai rappresentanti del Milan, il sindaco di Milano Sala e la soprintendente per Milano Carpani. I due manager di Oaktree siedono nel CdA del club, e con loro anche Renato Meduri e Carlo Ligori, gli altri rappresentanti del fondo statunitense impegnati sull’Inter.

"In un’azienda particolare come lo è un club di calcio, poi, la vicinanza si declina anche lontano dagli uffici. E allora non stupitevi se domani sera i manager di Oaktree si accomoderanno in tribuna per godersi lo spettacolo di Inter-Juventus. È già successo - Ralph ha esultato accanto a Marotta ai gol di Thuram nel debutto in campionato di Marassi, ma era a San Siro anche per il derby e in occasione del 3-2 al Torino - e succederà ancora", aggiunge il quotidiano.