Ha preso vita e sta prendendo vita giorno dopo giorno il progetto dell'Inter U23. La squadra affidata a Vecchi ieri ha giocato in amichevole contro la prima squadra guidata da Chivu e ha perso sette a due, un'occasione per mettersi alla prova in vista del campionato di Serie C (girone A). La prima gara si giocherà a Novara il 25 agosto.