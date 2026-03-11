FC Inter 1908
Intervenuto sulle colonne de "L'Equipe", l'ex giocatore Ludovic Obraniak ha parlato della rinascita del difensore
Intervenuto sulle colonne de "L'Equipe", l'ex giocatore Ludovic Obraniak ha parlato della rinascita di Benjamin Pavard. Il difensore dell'OM, ​​in difficoltà da diversi mesi, sembra in netta ripresa. Secondo Obraniak il cambio di allenatore gli ha fatto bene.

"Beye ha trovato un modo per rilanciare Pavard? Sì, è giocare sulla psicologia del giocatore. Si vede che la “coccoloterapia” funziona in questo finale di stagione ed è forse proprio ciò di cui avevi bisogno. La psicologia di un calciatore è difficile. Forse Roberto De Zerbi ha usato un po’ troppo il bastone. Spero che Beye non usi troppo nemmeno la carezza. Al giocatore dici che è bello, geniale, fantastico: non è più lo stesso".

