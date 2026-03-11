"Beye ha trovato un modo per rilanciare Pavard? Sì, è giocare sulla psicologia del giocatore. Si vede che la “coccoloterapia” funziona in questo finale di stagione ed è forse proprio ciò di cui avevi bisogno. La psicologia di un calciatore è difficile. Forse Roberto De Zerbi ha usato un po’ troppo il bastone. Spero che Beye non usi troppo nemmeno la carezza. Al giocatore dici che è bello, geniale, fantastico: non è più lo stesso".