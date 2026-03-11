Intervenuto sulle colonne de "L'Equipe", l'ex giocatore Ludovic Obraniak ha parlato della rinascita di Benjamin Pavard. Il difensore dell'OM, in difficoltà da diversi mesi, sembra in netta ripresa. Secondo Obraniak il cambio di allenatore gli ha fatto bene.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Obraniak: “Pavard? La psicologia di un calciatore è difficile. Forse De Zerbi ha usato…”
ultimora
Obraniak: “Pavard? La psicologia di un calciatore è difficile. Forse De Zerbi ha usato…”
Intervenuto sulle colonne de "L'Equipe", l'ex giocatore Ludovic Obraniak ha parlato della rinascita del difensore
"Beye ha trovato un modo per rilanciare Pavard? Sì, è giocare sulla psicologia del giocatore. Si vede che la “coccoloterapia” funziona in questo finale di stagione ed è forse proprio ciò di cui avevi bisogno. La psicologia di un calciatore è difficile. Forse Roberto De Zerbi ha usato un po’ troppo il bastone. Spero che Beye non usi troppo nemmeno la carezza. Al giocatore dici che è bello, geniale, fantastico: non è più lo stesso".
© RIPRODUZIONE RISERVATA