L’ex Lazio Oddi: “L’Inter ci ha preso a pallonate, sembravamo una squadra di Serie C”

"Presi a pallonate senza reazioni. Non si salva nessuno… Si può perdere con l’Inter, che dimostra coi fatti di essere la migliore del campionato, ma bisogna sempre vedere ‘come’. La Lazio ieri ha straperso, senza mettere mai in difficoltà i nerazzurri. Ora non dobbiamo dimenticare che veniamo da 5 vittorie di fila, quindi guai a buttare via tutto. Ieri però, non siamo proprio entrati in campo e questo è grave".