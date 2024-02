Come si lavora con un attacco così forte, con Zirkzee? Cosa ti ha impressionato di Thiago Motta?

"Credo che avere un gruppo così sia meglio, crea tanta competizione nel gruppo, ma ci aiuta a tutti di supportarci per fare bene, per cercare di dare il meglio e di migliorarci. La filosofia dell'allenatore è quella di dare il meglio negli allenamenti per dimostrare di poter giocare dal primo minuto nel week-end. Thiago Motta è un allenatore top, ha avuto un approccio molto diretto con me, mi ha detto cosa si aspetta dai giocatori cosa si aspetta da me, molto importante per un giocatore".