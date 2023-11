Okaka: “E’ vero, qualcosa con l’Inter c’è stato. Ringrazio Marotta e Ausilio”

"Mio fratello arriva e mi dice "c'è qualcosa di eccezionale". E in effetti c'era qualcosa di vero, ma ora Arnautovic deve solo tornare e fare tanti gol. Lo abbraccio. Intanto ringrazio anche Zanetti, Ausilio e Marotta per avere fatto anche solo un pensiero. Io sono cresciuto con Ronaldo il Fenomeno".

