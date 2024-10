Uno dei "rivali" dello spagnolo nella corsa a una maglia nerazzurra è stato Maduka Okoye che, intervistato da Transfermarkt, ha rivelato i contorni della trattativa che avrebbe potuto portarlo a Milano: "L'interesse dell'Inter era concreto, e questo suscitò molto scalpore. Per me l'Udinese voleva 15 milioni di euro. C'è stato un po' di tira e molla, ma alla fine è toccato a Josep Martinez del Genoa. Per un po' mi sono sentito in vantaggio, ma la clausola rescissoria di Martinez ha ovviamente facilitato la trattativa dal punto di vista dell'Inter.