«Abbiamo visto questa dinamica diverse volte in campionato, in diverse occasioni, ma a differenza di altri casi questa sera il portiere friulano la palla non la vede praticamente mai. Intervento non violento? È un intervento che si valuta in campo, se non avesse dato il rigore il VAR non sarebbe intervenuto. Thuram anticipa nettamente il portiere e lui si muove verso l'attaccante e gli va addosso, l'intensità dell'intervento non è da VAR. Il rigore ci sta perché il pallone proprio non lo tocca», ha spiegato.