Oldani: “Inter ancora più forte grazie al mercato. Lautaro leader: tutti mi dicono che…”

Quando è diventato interista?

"Sono stato indottrinato dalla mia famiglia e dagli amici, ma sono diventato un vero tifoso dopo aver messo piede a San Siro. Mi ricorderò per sempre quella bolgia di ottantamila persone in occasione di Inter-Novara. Era una partita di Coppa Italia, ma l’atmosfera era quella di una finale di Champions, era l’Inter di Oriali, Facchetti e Mazzola".

Le piace l’Inter di oggi?

"L’Inter per me viene da una stagione incredibile, Marotta e Ausilio stanno facendo un lavoro straordinario, e quest’anno hanno dato una marcia in più con i nuovi acquisti".

Chi è il simbolo di questa squadra?

"Lautaro, per me non è solo un grandissimo giocatore, ma anche una bandiera. Tutti mi dicono che è il vero leader dello spogliatoio, in lui vedo un attaccamento alla maglia e un rapporto con la città straordinari; spero rimanga ancora a lungo".

