Istanbul, Oldani: “Io sono matto come l’Inter. Avevo comprato i biglietti e poi li ho…”

Cresce l'attesa per la finale di Champions League in programma il 10 giugno a Istanbul. L'Inter si appresta ad affrontare il Manchester City di Pep Guardiola con lucidità ed enorme voglia di giocarsela. I giocatori nerazzurri hanno chiarito in questi giorni che non hanno paura di giocare una partita di calcio così bella e importante. Da Bastoni a Onana sono tutti pronti a dare il massimo in campo. Per continuare a sognare.

Anche lo chef Davide Oldani, grande sostenitore dei nerazzurri, ha parlato delle emozioni che lo stanno accompagnando in questi giorni. Ai microfoni di Chi ha rivelato anche un retroscena: «Io sono matto, matto come l’Inter. Avevo comprato i biglietti della finale mesi e mesi fa. Mai e poi mai avrei pensato che l’Inter ce la facesse, così li ho regalati ad amici. Però non ho rammarichi. La vita va lasciata scorrere. Negli ultimi mesi mi si è riempita l’agenda di eventi e in quella data avrei comunque lavorato, quindi quella notte non sarei potuto essere in Turchia. Terrò, però, sintonizzati smartphone e tv, sbirciando ogni minuto e soffrendo per la nostra pazza Inter».