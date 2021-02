GB Olivero: “Pasticcio Handanovic-Bastoni? Colpa del difensore. Da Conte un segnale alla Juve”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport GB Olivero è intervenuto a Sky Sport per parlare del momento dell’Inter e del gol preso con la Juventus:

“Gol di Ronaldo? La colpa principale è di Bastoni, la può buttare fuori e invece se la fa prendere da Ronaldo. Concorso di colpe per Handanovic che non doveva uscire, ma lì sbaglia completamente Bastoni. La gerarchia a centrocampo è giusta: Barella intoccabile, il migliore del campionato con Kessie. Brozovic lo puoi mettere in discussione solo con Eriksen. Conte si fida di più del croato e lo si vede dalle ultime scelte. Su Vidal tutti i limiti tra lui e Gagliardini e gli altri c’è poca differenza. Sensi non garantisce molto dal punto di vista fisico. Vidal ha sbaglaito tanti gol ma è arrivato tante volte alla conclusione. Sanchez con Lukaku può rendere di più, mi sorprende non vedere Lautaro in campo. Segnale che Conte crede ancora alla Coppa Italia”.