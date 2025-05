Era arrivato nella squadra che ha vinto l'Europa League e aveva dichiarato che per lui vincere un titolo con l'Olympiacos sarebbe stato un sogno. Ne ha vinti due. Il 23enne Lorenzo Pirola, che arriva dal settore giovanile dell'Inter, dopo la conquista del campionato col club greco è riuscito a vincere anche la Coppa di Grecia con i suoi compagni. Per l'ex nerazzurro, che ha collezionato 33 presenze totali e quasi 2500 minuti giocati, ieri 90 minuti in campo. Il calciatore era stato ceduto nel 2022 dal club nerazzurro in prestito con diritto di riscatto alla Salernitana che lo aveva riscattato e lo aveva poi ceduto al club greco.

Una vittoria per due a zero contro l'OFI di Creta con i gol di El Kaabi e Jaremcuk che vale il secondo trofeo in stagione. In Europa League la squadra greca è stata eliminata agli ottavi dal Bodo Glimt (2-1 all'andata per i greci, tre a zero al ritorno per la formazione norvegese).