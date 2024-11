"Vengo dalla strada, sono diretto, non parlo per parlare. L'ho detto a Medhi Benatia (consulente sportivo, ndr) e a Pablo Longoria (presidente dell'OM): se sono io il problema, sono pronto ad andare. Lascio i soldi e restituisco il mio contratto". "È l'allenatore giusto. I giocatori devono dare le risposte", ha detto risposto un membro della direzione del club. "Sono venuto a Marsiglia per il Velodrome, per giocare al Velodrome. Non riesco a far sì che i giocatori diano qui quello che vedo in allenamento e fuori. Quindi è colpa mia, è responsabilità mia", ha proseguito De Zerbi.