SM – Onana criticato in Premier, ma ha già stabilito un record

Pare che i tifosi dello United non siano ancora convinti su Onana . È arrivato al Manchester per rimpiazzare una specie di istituzione come De Gea. Ma ancora non ha l'apprezzamento di tutti. " Erik ten Hag , suo allenatore oggi come allora, sei anni fa, all’Ajax. L’ha scelto per cambiare il gioco alla sua squadra, per poter contare su un regista tra i pali, per avere un power play del calcio. Alcuni numeri dicono che la strada è giusta", spiega SportMediaset in un articolo dedicato al portiere.

E per dire che è la strada giusta vengono citati i suoi numeri. Per esempio quelli fatti registrare nella gara con l'Arsenal, nella sconfitta per tre a uno. L'estremo difensore "ha completato 42 passaggi stabilendo un nuovo record per un portiere di Premier League. In quattro partite giocate ha subito sette gol, troppi, nonostante le 15 parate totali, tante e indicative delle evidenti difficoltà in fase difensiva della sua squadra. Soltanto una volta ha chiuso senza subire gol, contro il Wolverhampton. Ci sono poi anche due cartellini gialli in appena quattro partite, decisamente troppi, soprattutto per un portiere. Come troppe sono le non parate, le papere o quasi. Onana non è stato impeccabile contro Arsenal e Tottenham, mentre contro il Nottingham Forest si è seduto davanti all’avversario diventando in tempo zero un meme mondiale. Ai primi di agosto, in amichevole aveva preso un gol da centrocampo contro il Lens", si legge.