Onana, lo United non brilla ma lui è il portiere con più parate in Premier

Yann Sommer lo ha sostituito alla grande all'Inter e i numeri del portiere svizzero non hanno fatto rimpiangere Onana . L'ex portiere nerazzurro era stato importantissimo per Inzaghi nella scorsa stagione, fino alla finale di Champions.

Ceduto per necessità economiche allo United, il portiere camerunense ha trovato difficoltà con lo United, specie nella prima parte della stagione. E così è stato costretto a difendersi dagli attacchi della critica. "Volete farmi credere, che in pochi mesi, il miglior portiere della scorsa CL sia diventato il peggiore al mondo?", aveva detto a dicembre. Dopo pochi mesi è il suo rendimento a rispondere per lui.