VIDEO / Derby Milan-Inter in Champions League, Ambrosini e l’aneddoto sul 2003

In occasione di un talk show presso lo stand di "Fratelli Beretta" alla Fiera di Milano, nell'ambito di "Tuttofood", gli ex calciatori Fabio Cannavaro e Massimo Ambrosini hanno ricordato il derby tra Milan e Inter in semifinale di Champions League della stagione 2002/03. L'ex rossonero, in particolare, ha raccontato come era riuscito a entrare in campo pur essendo squalificato. Guarda il video