Se Lautaro Martinez rappresenta la certezza dell’Inter, sia in termini realizzativi che di dedizione alla causa, una buona notizia è arrivata dall’ultima amichevole contro l’ Olympiacos : Marcus Thuram ha finalmente ritrovato il gol, il primo di questa estate.

"Un periodo in generale che aveva iniziato in maniera negativa al Mondiale per club, sulla falsariga di una seconda parte di stagione vissuta con diverse difficoltà e non solo in termini di gol. Il francese ha mandato un segnale nella sfida con i greci, dimostrando di volere ancora fortemente la maglia da titolare in un reparto dove, strada facendo, potrebbe anche nascere una sana competizione tra le punte per cominciare dall’inizio".