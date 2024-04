Open Var, Tonolini: “Inter-Torino, rosso Tameze giusto: ci sono i 4 parametri”

Corretto il rosso assegnato in Inter-Torino al giocatore granata Tameze: lo ha ribadito anche a Open Var da Mauro Tonolini, ex arbitro

Corretto il rosso assegnato in Inter-Torino al giocatore granata Tameze. Espulsione giusta, come ribadito anche a Open Var da Mauro Tonolini, ex arbitro: "Questo per noi è un chiaro rosso, ci sono i parametri per la DOGSO. Controllo pallone, direzione verso la porta, non ci sono difendenti che possono intervenire perché il difensore del Torino Lovato è troppo lontano e la distanza dalla porta. Rosso chiaro e valutazione giusta quindi”, le sue dichiarazioni.