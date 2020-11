Inter, operazione rilancio per Nainggolan: provato come vice-Barella. “Per convincere Conte…”

Finora Radja Nainggolan non ha dato l’apporto che i tifosi e lo stesso Conte si aspettavano. Il Ninja, ad un passo dal ritorno al Cagliari fino all’ultimo giorno di mercato, è rimasto a Milano, con l’obiettivo di riconquistarsi un ruolo importante nonostante l’arrivo di Vidal in un reparto che, ai nastri di partenza, porterebbe Conte ad avere l’abbondanza della scelta. La notizia della positività al Covid-19 di Brozovic, gli infortuni di Vecino e Sensi e il fatto che, giocando ogni tre giorni, è necessario fare rotazioni, spalanca le porte proprio al belga. A maggior ragione se si considera che, nel prossimo mese, l’agenda nerazzurra, tra campionato e Champions, è fittissima di impegni.

“Chi in questa sosta ha bisogno di rilanciarsi è Radja Nainggolan, che nel 3-5-2 di Conte si è proposto ieri (senza strafare, diciamo così) nella posizione di mezzala destra ormai casa di Barella”, scrive infatti La Gazzetta dello Sport che poi aggiunge: a Barella “servirebbe rifiatare, per convincere Conte a farlo ci vorrebbe una candidatura forte: Nainggolan ha una settimana per avanzare la sua”.