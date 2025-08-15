A pochi giorni dall'inizio del campionato, la domanda di rito è “Chi vincerà lo scudetto 2025-2026?”. Opta fa la sua previsione con Opta Predictor. Cos’è l’Opta Predictor? Si tratta di un modello matematico predittivo che simula 10.000 volte l’intero campionato, considerando variabili come:
ultimora
Opta – Scudetto 2025-26, l’Inter la grande favorita. Napoli e Atalanta stessa percentuale
punti di forza e debolezza delle squadre,
storici di risultati,
indici di rendimento precedenti.
Da queste simulazioni emergono probabilità percentuali per ogni squadra di vincere il titolo, il posizionamento finale, e quindi è possibile stilare anche una graduatoria finale plausibile.
Secondo l'algoritmo a essere favorita per lo scudetto è l'Inter. I nerazzurri avrebbero il 36,09% di chance, mentre gli azzurri solo il 13% come l'Atalanta. La Roma di Gasperini al 10,29% sarebbe la quarta forza del campionato, seguito dal Milan di Allegri e dalla Juventus di Tudor (rispettivamente con il 7,46% e 7,33% di chance di vincere il tricolore).
Per la stagione 2025-2026, quindi, l'Opta Predictor ha stilato la seguente classifica:
1. Inter
2. Napoli
3. Atalanta
4. Roma
5. Milan
6. Juventus
7. Lazio
8. Bologna
9. Fiorentina
10. Como
11. Torino
12. Genoa
13. Udinese
14. Cagliari
15. Sassuolo
16. Cremonese
17. Verona
18. Pisa
19. Parma
20. Lecce
© RIPRODUZIONE RISERVATA