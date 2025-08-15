FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Opta – Scudetto 2025-26, l’Inter la grande favorita. Napoli e Atalanta stessa percentuale

ultimora

Opta – Scudetto 2025-26, l’Inter la grande favorita. Napoli e Atalanta stessa percentuale

Opta – Scudetto 2025-26, l’Inter la grande favorita. Napoli e Atalanta stessa percentuale - immagine 1
A pochi giorni dall'inizio del campionato, la domanda è “Chi vincerà lo scudetto 2025-2026?”. Per Opta Predictor l'Inter è la grande favorita
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

A pochi giorni dall'inizio del campionato, la domanda di rito è “Chi vincerà lo scudetto 2025-2026?”. Opta fa la sua previsione con Opta Predictor. Cos’è l’Opta Predictor? Si tratta di un modello matematico predittivo che simula 10.000 volte l’intero campionato, considerando variabili come:

    • punti di forza e debolezza delle squadre,

    • storici di risultati,

    • indici di rendimento precedenti.

    Opta – Scudetto 2025-26, l’Inter la grande favorita. Napoli e Atalanta stessa percentuale- immagine 2
    Getty Images

    Da queste simulazioni emergono probabilità percentuali per ogni squadra di vincere il titolo, il posizionamento finale, e quindi è possibile stilare anche una graduatoria finale plausibile.

    Opta – Scudetto 2025-26, l’Inter la grande favorita. Napoli e Atalanta stessa percentuale- immagine 3
    Getty

    Secondo l'algoritmo a essere favorita per lo scudetto è l'Inter. I nerazzurri avrebbero il 36,09% di chance, mentre gli azzurri solo il 13% come l'Atalanta. La Roma di Gasperini al 10,29% sarebbe la quarta forza del campionato, seguito dal Milan di Allegri e dalla Juventus di Tudor (rispettivamente con il 7,46% e 7,33% di chance di vincere il tricolore).

    Per la stagione 2025-2026, quindi, l'Opta Predictor ha stilato la seguente classifica:

    1. Inter

    2. Napoli

    3. Atalanta

    4. Roma

    5. Milan

    6. Juventus

    7. Lazio

    8. Bologna

    9. Fiorentina

    10. Como

    11. Torino

    12. Genoa

    13. Udinese

    14. Cagliari

    15. Sassuolo

    16. Cremonese

    17. Verona

    18. Pisa

    19. Parma

    20. Lecce

     

    Leggi i
    commenti
    Ultimora: tutte
    le notizie

    © RIPRODUZIONE RISERVATA