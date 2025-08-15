A pochi giorni dall'inizio del campionato, la domanda è “Chi vincerà lo scudetto 2025-2026?”. Per Opta Predictor l'Inter è la grande favorita

Da queste simulazioni emergono probabilità percentuali per ogni squadra di vincere il titolo , il posizionamento finale, e quindi è possibile stilare anche una graduatoria finale plausibile.

Secondo l'algoritmo a essere favorita per lo scudetto è l'Inter. I nerazzurri avrebbero il 36,09% di chance, mentre gli azzurri solo il 13% come l'Atalanta. La Roma di Gasperini al 10,29% sarebbe la quarta forza del campionato, seguito dal Milan di Allegri e dalla Juventus di Tudor (rispettivamente con il 7,46% e 7,33% di chance di vincere il tricolore).