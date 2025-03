"Volevo dire che io oggi ho assistito alla partita dell'Inter e avevo davanti a me una curva di tifosi interisti che a un certo punto nel secondo tempo ha cominciato a criticare 'ah ma perché ha fatto questi cambi, ma perché ha fatto questi cambi?'. Ma non si rendono conto della realtà. Ma proprio guardando la lista di partite che deve affrontare l'Inter, solo e soltanto un saggio e intelligente uso delle energie e delle risorse a disposizione consentirà all'Inter di arrivare in fondo a tutte le competizioni. Come fanno a non capirlo? Io divento matto.Ma non è possibile"