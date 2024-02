Durante la trasmissione Pressing, il giornalista Franco Ordine ha parlato del lavoro di Inzaghi e dell'ultimo arrivato in casa Inter

Durante la trasmissione Pressing, il giornalista Franco Ordine ha parlato del lavoro di Inzaghi e dell'ultimo arrivato in casa Inter:

"L'anno scorso di questo periodo si diceva: se non passa col Porto Inzaghi viene cacciato. La grande qualità è stata di resistere a queste cose. Le maggiori pressioni arrivavano dal fuoco amico, dalla società per le 12 sconfitte. Dentro il capolavoro di Inzaghi ci sono le scelte tecniche della società e di Ausilio. Ve lo dico ora: quel giocatorino che hanno fatto vedere per qualche minuto, Buchanan...Di quello lì sentiremo parlare molto spesso e molto bene".