Ordine: “Farei giocare Handanovic a Istanbul. Sul gol la colpa è di Bastoni”

Ii portiere sloveno è tornato titolare in occasione della finale di Coppa Italia, vinta in rimonta dall'Inter

Franco Ordine, intervenuto ai microfoni di "Tutti Convocati" in onda su Radio 24, ha detto la sua su Samir Handanovic, tornato in campo da titolare ieri sera in occasione della finale di Coppa Italia vinta dall'Inter in rimonta sulla Fiorentina: "Handanovic avrà avuto qualche incertezza sul gol di Gonzalez, ma sul gol la colpa è di Bastoni. Nella ripresa fa due parate decisive che tolgono il 2-2 alla Fiorentina. Vi dico di più: io a Istanbul metterei Handanovic e non Onana".