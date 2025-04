Aggiungo che a Inzaghi bisogna dare anche questo alibi clamoroso e cioè il mercato dell'estate scorsa, da Taremi a Zielinski, i dal punto di vista del contributo, purtroppo ha dato zero. Quindi, obiettivamente, tutti questi fattori messi insieme, secondo me, danno la spiegazione di quello che sta succedendo adesso all'Inter. Io credo che non ci sia soltanto una questione di stanchezza psicologica. Come se ne esce? In un solo modo. Se vai a Barcellona e fai la partita della vita". Così Franco Ordine, a Pressing sulla situazione attuale dell'Inter.