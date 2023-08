Repubblica – Italia, dopo 9 anni lascia Oriali: può seguire Mancini in Arabia Saudita

Dopo Mancini, anche Oriali potrebbe proseguire la sua carriera in Arabia Saudita, come parte dello staff dell'ex ct azzurro

Dopo Mancini, anche Oriali potrebbe proseguire la sua carriera in Arabia Saudita, come parte dello staff dell'ex ct azzurro alla guida della Nazionale asiatica.

"Ma come spesso accade nelle feste più esclusive, a fare notizia sono le assenze. Quella di Lele Oriali, che lascia l’azzurro dopo nove anni: lo aveva voluto Tavecchio e aveva accompagnato Conte, Ventura e Mancini, che adesso – le voci sono insistenti – seguirà anche lungo la strada araba. Del gruppo spallettiano non farà parte nemmeno Andrea Barzagli, annunciato in azzurro prima delle dimissioni di Mancini".