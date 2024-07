Nel corso di un incontro coi tifosi dal ritiro di Dimaro, Lele Oriali, nuovo responsabile tecnico del Napoli, ha parlato così in vista della sua nuova esperienza

Nel corso di un incontro coi tifosi dal ritiro di Dimaro, Lele Oriali , nuovo responsabile tecnico del Napoli, ha parlato così in vista della sua nuova esperienza: "Io non faccio parte dello staff tecnico perché di tecnico ho poco e niente. Io sono il coordinatore dello staff tecnico, ma la responsabilità che ho è della gestione della prima squadra, quando mi chiamò il mister accettai molto con grande entusiasmo.

Onoreremo noi voi, perché ho avuto modo di toccare questo entusiasmo contagioso. Non promettiamo illusioni, ma impegno. Un'accoglienza così non l'ho mai avuta, e faremo di tutto per ripagarvi questo affetto".