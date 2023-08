Orlando: “Arnautovic? Morata difficile, lui è pronto. L’Inter a me piace”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato così del mercato dell'Inter: "L'Inter a me piace, ha preso Frattesi e con Barella saranno due incursori incredibili, Thuram è bravo, gioca più per la squadra. Se dovesse arrivare Arnautovic è un buonissimo colpo. Forse in difesa c'è da rivedere qualcosa e il portiere Sommer non mi piace.