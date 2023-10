Orlando: “Calhanoglu era da rosso. Ma l’Inter resta la più forte del campionato”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando, ex calciatore, ha commentato così Inter-Roma, vinta dai nerazzurri 1-0

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando, ex calciatore, ha commentato così Inter-Roma, vinta dai nerazzurri 1-0:

Cosa hanno detto Inter-Roma e Napoli-Milan?

"Che l'Inter sia la più forte del campionato lo diciamo tutti, che la Roma abbia delle attenuanti è altrettanto vero. Era scontato che potesse vincere l'Inter. Napoli e Milan le trovo in difficoltà, soprattutto i rossoneri. Sento uscire parole da giocatori che di solito sono molto composti e fanno strano. Ieri Giroud, fa capire che lo spogliatoio forse non è così tranquillo. Certe frasi fanno capire che non sono tranquilli all'interno. E poi Theo Hernandez e Leao sono completamente da ogni idea di gioco adesso. E quando mancano due così lo paghi".