"L'Inter è a pezzi dal punto di vista morale, la Juve invece con Tudor confermato mi immagino che sarà più pressante con i suoi. Per Tudor questo comunque è un biglietto di presentazione che non vuole sbagliare".

"Frattesi è un giocatore arrabbiato per quello che è successo nell'ultimo periodo, è uno che da sempre tutto, ama giocare, credo gli manchi il campo e può essere un protagonista. Dall'altra parte non so se la Juve faccia bene a riconfermare Vlahovic. Mi sembra che sia un giocatore che in questi ultimi anni non abbia dimostrato molto. Più che la Juve voglia tenerlo credo sia più che manchi la voglia di qualcuno di portarlo via".