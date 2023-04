Orlando: “Rivedo Conte alla Juve. De Zerbi-Inter? 7/8 anni che sento dire…”

L’ex calciatore Massimo Orlando a TMW Radio ha parlato così del momento dell’Inter tra presente e futuro: "Per l'Inter credo che il premio Champions non debba esserci. Non doveva neanche uscire una notizia del genere per il messaggio che lanci. Non è il momento di fa uscire certe notizie, come quella del possibile cambio in corsa di Inzaghi. E ancora in corsa su tre fronti e andava protetto. Non è corretta una cosa del genere nei confronti dell’allenatore".