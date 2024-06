Chiesa, che succederà con la Juventus?

"Io lo considero il più forte, è solo una questione economica in ballo. Se Chiesa dovesse andar via, spero di essere smentito, credo che sarebbe una follia della Juve. E' un giocatore forte. Ora arriva un allenatore che ti fa giocare al calcio, deve rimanere lì. Penso che Chiesa abbia l'allenatore perfetto per il suo gioco, se lo cedono è per una questione economica che non condivido".