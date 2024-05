"Sta lottando per tre obiettivi, è l'unico nel nostro campionato", ha dichiarato Massimo Orlando a TMW Radio

Massimo Orlando , ex calciatore, ai microfoni di TMW Radio ha parlato così dell'Atalanta, dopo che i nerazzurri hanno raggiunto la finale di Europa League:

"Che messaggio mandare a Gasp? Che avrei voluto essere allenato da lui. Trasforma tutto in oro, è veramente il Dio degli allenatori. Sta lottando per tre obiettivi, è l'unico nel nostro campionato. Io non lo vedo da nessun'altra parte, perché lì è amato e porta a casa i risultati".