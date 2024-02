L'Atalanta ha ufficializzato la cessione di Luis Muriel a titolo definitivo ad Orlando City Sc, club statunitense della Major League Soccer. Nel comunicato sul sito ufficiale nerazzurro, la società bergamasca ha dedicato un ringraziamento speciale all'attaccante colombiano, a Bergamo dall'estate del 2019 quando venne prelevato per 20 milioni dal Siviglia. Circa 2 milioni di euro il costo dell'operazione per il giocatore che altrimenti sarebbe andato in scadenza contrattuale il prossimo 30 giugno.

"L'attaccante colombiano conclude così il suo lungo e lusinghiero ciclo a Bergamo, contrassegnato da 184 presenze, 68 reti e 28 assist-gol, score grazie al quale ha contribuito in maniera significativa a fare la storia recente del Club nerazzurro - è scritto nella nota -. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutta Atalanta BC tengono particolarmente a ringraziare 'Lucho', non solo per il suo contributo sul campo ma anche per l'impegno, la dedizione e l'attaccamento alla maglia nelle quattro stagioni e mezza di militanza in nerazzurro, nelle quali ha lasciato tracce indelebili del suo straordinario talento (e del suo sorriso contagioso) con gol e giocate di classe cristallina, augurandogli contestualmente le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva".