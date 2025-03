Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha analizzato il momento dell'Inter. I nerazzurri sono reduci dal pareggio del Maradona e mercoledì sono attesi dalla gara di Champions contro il Feyenoord. "E' dura andare avanti su tre fronti, sono un po' eccessive però le critiche che arrivano. E' prima, è dentro in Coppa Italia e Champions, un momento di difficoltà capita sempre in un'annata. Certo, ora se ti manca Dimarco, ti manca uno che fa la differenza. E questo può incidere".

Le dà garanzie il passo dell'Inter?

"Aveva giocato anche giovedì, aveva fatto parecchi cambi ma ci sta. L'Inter non è al massimo della condizione e dopo l'1-0 ha deciso di difendersi perché non aveva la forza che di solito ha. Ci sono dei momenti in cui devi limitare i danni ed è quello che sta facendo l'Inter".