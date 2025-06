Orlando: “Inzaghi? Comprensibile che vada in Arabia per soldi. Al suo posto l’Inter…”

"Sarei stato d'accordo sul continuare. Io credo che se va in Arabia, lo fa per i soldi ed è comprensibile. Sei troppo giovane e bravo, uscire così presto dal mondo che conta non lo farei. Per me il ciclo all'Inter non è finito"

"Ok che non stavano bene, ma serviva una partita diversa, di attesa. Se vedi che gli altri vanno il doppio, devi gestirla diversamente e qui Inzaghi ha sbagliato. L'Inter non ha fatto un tiro in porta. Serve una spinta diversa? Ok, ma allora scegli Fabregas, sennò non vedo altri in giro validi".