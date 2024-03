Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha commentato le vittorie dell'Italia in amichevole contro Venezuela ed Ecuador. "Ci sono stati blocchi della Juve, del Milan, ora dell'Inter. E' fondamentale averlo, ma la duttilità è la cosa più importante nel calcio moderno. Spalletti è intelligente, è uno che non ha solo il 4-3-3 in testa. Per me è una Nazionale che farà bene, perché sa fare gruppo e sceglie le persone giuste".