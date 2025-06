"E' troppo talentuoso. Io tornerei in Italia anche a meno dello stipendio per rilanciarsi", ha detto Orlando su Chiesa

"Ha il difetto di essere anarchico ma deve capire anche lui che non si può scherzare. Se vuole rientrare nel calcio che conta, non può buttarsi con quelle qualità. E' troppo talentuoso. Io tornerei in Italia anche a meno dello stipendio per rilanciarsi".