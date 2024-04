Una fotografia di questo Scudetto?

"Non si può non parlare di Inzaghi. La scorsa stagione era l'uomo più criticato e odiato dai tifosi dell'Inter. Poi vince la Coppa Italia, va in finale di Champions e cambiano le cose. Dopo questo è cresciuto in lui quella mentalità che forse gli mancava per fare il salto. E mi ha impressionato la ferocia in cui l'Inter ha aggredito ogni partita. Ed è segno di una mentalità che ha dato l'allenatore".