Orlando: “Marotta merita volto alto, persona top. E l’attacco dell’Inter è da 10”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando ha dato i voti in vista della sfida di domenica tra Juventus e Inter :

Che voto alla dirigenza di Juventus e Inter?

"8 a Giuntoli per quello che ha fatto a Napoli, vedremo come andrà alla Juventus, perché per ora ha potuto fare poco. Marotta merita tanto, perché ha portato giocatori fantastici e venduto altri giocatori molto bene. E' una persona top".