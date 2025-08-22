Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato anche dell'Inter e in particolare del mercato del club nerazzurro

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato anche dell'Inter e in particolare del mercato del club nerazzurro. "Non c’era tanto da fare sul mercato, forse manca solo il difensore che andranno a prendere negli ultimi giorni".

"L’Inter ha fatto quello che può fare in questo momento una squadra Italiana. Da questo mercato faccio fatica a tirar fuori un giudizio, dobbiamo iniziare a veder le partite. Le amichevoli non contano nulla. Il Milan ha comprato, ma ha ceduto giocatori importanti. A bocce ferme l’Inter è la squadra che mi convince di più, insieme al Napoli”.