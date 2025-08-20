"Ornella Vanoni è la mia preferita. La prima volta che l’ho ascoltata a casa del mio procuratore mi ha colpito quella voce, era così francese... ", ha detto Ange-Yoan Bonny decisamente a sorpresa nell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport oggi. L'attaccante nerazzurro, che si è soffermato anche su aspetti extra-campo, ha rivelato così il gradimento per la cantante italiana.

La Vanoni ha affidato proprio alla Gazzetta dello Sport un messaggio per Bonny. “Caro Bonny, è un grande onore per me quello che hai detto", ha risposto. Ma c'è di più: "Giuro che non sono più milanista e verrò a vederti giocare…”, la promessa. Per l'incontro tra i due, dunque, è soltanto questione di tempo.