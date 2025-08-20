"Ornella Vanoni è la mia preferita. La prima volta che l’ho ascoltata a casa del mio procuratore mi ha colpito quella voce, era così francese... ", ha detto Ange-Yoan Bonny decisamente a sorpresa nell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport oggi. L'attaccante nerazzurro, che si è soffermato anche su aspetti extra-campo, ha rivelato così il gradimento per la cantante italiana.
Le parole della nota cantante italiana dopo aver appreso del gradimento da parte dell'attaccante francese
La Vanoni ha affidato proprio alla Gazzetta dello Sport un messaggio per Bonny. “Caro Bonny, è un grande onore per me quello che hai detto", ha risposto. Ma c'è di più: "Giuro che non sono più milanista e verrò a vederti giocare…”, la promessa. Per l'incontro tra i due, dunque, è soltanto questione di tempo.
