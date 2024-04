Se pensiamo a Dimarco, è stato preso e portato nell'Iperuranio e lasciato lì venti giorni per fargli assorbire tutte le idee che servivano al calcio di Inzaghi".

"Ma possiamo andare avanti: Mkhitaryan guardate che giocatore era alla Roma e come è ora: ai giallorossi era un trequartista con poche invenzioni, all'Inter gioca da area a area con una facilità e semplicità ammirevole. Poi c'è Calhanoglu, messo davanti alla difesa. Ecco, qui c'è è il vero miracolo iperuranico di Inzaghi".

