Orrico: “Inzaghi non sta facendo miracoli, l’Inter è la più forte. Con la Lazio…”

Sull'Inter

"Inzaghi sarà il primo colpevole se l’Inter non dovesse vincere il campionato? Ho criticato Inzaghi in passato perché non ha vinto il campionato anche se aveva la squadra più forte. Pure quest’anno, l’Inter è nettamente più forte rispetto agli altri. Inzaghi non ha fatto cose straordinarie, ma gestisce una squadra di valore assoluto: dove ha due giocatori di valore per ogni ruolo. Per questo motivo, l’Inter può supplire al doppio impegno. I nerazzurri sono obbligati a vincere lo Scudetto, visto che sono tra le squadre più forti d’Europa. La Juve di Allegri quando aveva i campioni giocava bene. E’ intelligente, almeno per me, la scelta dei bianconeri di mettere il pullman davanti alla porta quando sono in vantaggio. Allegri fa giocare i suoi con tantissima praticità".