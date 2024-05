"Per me è sempre un orgoglio rappresentare gli arbitri italiani. Siamo una famiglia. Dopo l'Europeo si chiuderà la mia carriera. Si chiude un'esperienza bellissima e ne sono orgoglioso. Ringrazio tutti i tecnici che mi hanno aiutato in questi anni per la mia crescita, tutti sono stati esempi. Il mio ultimo fischio? Credo che spaccherò tutto, ce la metterò tutta".