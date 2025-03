Nando Orsi , ex portiere, oggi opinionista, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Non è una coincidenza che quando Lukaku segna il Napoli vince, anche perché in rosa c’è solo lui come attaccante di spessore. Raspadori però ha segnato 3 gol in 4 gare: punto su questa coppa e punto su Big Rom perché nelle partite di livello qualcosa in più te la dà sempre. Ha la capacità di essere importante nelle gare di livello. Raspadori ha il gol nel sangue, ha dimostrato di essere un grande professionista e di avere un attaccamento alla maglia notevole.

Per fortuna che Conte ha messo il veto sulla sua cessione a gennaio. In questo momento Conte non può togliere Raspadori e non penso che cambierà molto con i rientri di Anguissa e Neres, almeno nelle prossime gare. Ma si possono variare schemi e moduli e ci sono altre risorse, per esempio Gilmour e Billing. A differenza delle altre squadre il Napoli ha più varietà di gioco, nonostante la cessione di Kvaratskhelia. Neres quando rientrerà non è detto che giochi subito, anche perché quando subentra spacca le gare. Atalanta-Inter per il Napoli sarebbe meglio se finisse in parità, così torna tutto come prima, con gli azzurri in testa”.