Orsi: “Inter-Milan come Liverpool-City, mi aspetto grande partita”

"Questa è una partita che può essere catalogata come Liverpool-Manchester City, come intensità e importanza. Mi aspetto, oltre al bel gioco, ritmi alti nonostante pochi giorni dopo ci sia la Champions League. È un derby che dà predominio a una delle due squadre, forse uno dei più importanti degli ultimi anni anche se alla quarta giornata".

