Orsi: “Frattesi? Non è giusto per l’Inter, è un doppione di Barella. Alla Juve invece…”

Davide Frattesi è il giocatore del momento. Il centrocampista del Sassuolo è nel mirino di molti club, al momento l'Inter è in pole per il giocatore.

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi va controcorrente e sulla probabile destinazione del centrocampista dice: "Per Frattesi non è giusto per l’Inter, è un doppione di Barella. Nella Lazio non lo vedrei, nel Milan neppure. Nella Roma neppure, perché gioca a due. In Italia forse starebbe bene solo alla Juve", le parole dell'ex portiere.