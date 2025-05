Le parole di uno dei tanti doppi ex della sfida del Meazza a proposito di ciò che c'è in palio per nerazzurri e biancocelesti

La Lazio si gioca la Champions League in una gara molto complicata contro l'Inter, seconda della classe e in piena corsa-Scudetto contro il Napoli. Della formazione di Marco Baroni, e non solo, ha parlato Fernando Orsi, ex portiere biancoceleste, intervenuto al microfono di Radio Marte. Queste le sue considerazioni:

“La Lazio è molto carica. Ho incontrato ieri Baroni, nei festeggiamenti per i 25 anni per l’ultimo scudetto biancoceleste, e mi ha detto che vanno lì per fare una partita seria per cercare di qualificarsi in Champions o comunque in Europa, visto che può accadere di tutto. La Lazio in due gare si gioca tanto. La partita di domenica contro l’Inter per i biancocelesti è molto importante, tenendo conto che la Lazio non pensava di arrivare a 2 giornate dalla fine e giocarsi la Champions, quindi farà una partita solida".