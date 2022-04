Orsi: “Se l’Inter vince con la Roma, vince lo scudetto. Sozza? Non è un problema”

Le parole dell'ex calciatore: "L’Inter sta cominciando a ritrovare il gioco. Barella sta diventando un giocatore decisivo"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così in vista di Inter-Roma di domani sera: "L’Inter sta cominciando a ritrovare il gioco. Barella sta diventando un giocatore decisivo. L’Inter ha sfruttato i momenti ed è una partita decisiva. Se l’Inter vince contro la Roma vincerà lo scudetto, se invece perde o pareggia sarà tutto da rifare per i nerazzurri. Inutile parlare dell'arbitro Sozza, non è un problema. Capisco che quando c'è Mourinho si parla sempre dell'arbitro, però...".