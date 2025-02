Potrebbe giocare Frattesi a centrocampo, ma secondo me se vuoi vincere il campionato non si può pensare alla partita dopo, ma a quella che si deve giocare prima: se i nerazzurri facessero turn-over con il Genoa e poi perdessero, cosa avrebbero ottenuto? Bisogna pensare a vincere la partita e l’allenatore ha il dovere di schierare la migliore formazione possibile. Si dice spesso che l’Inter abbia 2-3 squadre, ma per me non è così. Ha un undici titolare e 2-3 alternative dello stesso livello. In questo momento poi ci sono dei giocatori come Thuram, Calhanoglu e Mhkitaryan che non stanno benissimo e il Napoli ne deve approfittare come ha fatto la Juventus nel secondo tempo di domenica sera.